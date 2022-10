POL-FR: Emmendingen: Dieb beim Friseur

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 01.10.2022, sind Unbekannte in ein Bekleidungsgeschäft in Wehr eingebrochen, das in einem Gebäudekomplex direkt an der B 518 im Industriegebiet Hemmet liegt. Der oder die Einbrecher erbeuteten das Bargeld aus einem Tresor, der gewaltsam geöffnet wurde. Möglicherweise verursachte das einen entsprechenden Lärmpegel und ist ...

mehr