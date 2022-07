POL-FR: Albbruck: Autofahrer kommt von Straße ab - zwei verletzte Insassen

Müllheim (ots) - Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am 10.07.2022, gegen 09:40 Uhr, in der Sehringer Straße in Müllheim Hügelheim. Ein Kutschengespann, gezogen von zwei Ponys, bog zunächst von der B3 nach rechts in die Sehringer Straße ab. Aus unbekannten Gründen gingen die beiden Ponys anschließend durch. Der Mitfahrer, ein erfahrener Kutschenführer, versuchte die eigentliche Kutschenführerin zu unterstützen und griff in die Führungsleine. Hierbei verlor ...

