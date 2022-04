POL-FR: Vogtsburg - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 05.04.2022, gegen 06.15 Uhr, kam ein Pkw-Fahrer in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 41-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Schopfheimer Straße in Richtung Hausen, als er in Höhe des ehemaligen Krankenhauses aus hier nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr kam. Eine entgegenkommende 54-jährige ...

