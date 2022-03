Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Breisach: Polizeirevier Breisach unter neuer Leitung

Freiburg (ots)

Seit dem Wechsel des langjährigen Revierleiters Thomas Hagnberger zum Polizeirevier Freiburg-Süd im Februar 2021 führte Herr Joachim Adler erfolgreich die Dienstgeschäfte des Leiters des Polizeireviers. Fortan lenkt Polizeirat Christian Schmidt die Geschicke des Polizeireviers Breisach. "Das Polizeirevier Breisach hat das Glück, einen jungen, motivierten, fachlich kompetenten und zudem frankophilen Chef an seiner Spitze zu haben", betonte Polizeipräsident Franz Semling.

Aufgrund der anhaltenden Pandemie fand die Amtseinführung in einem kleinen, aber trotzdem feierlichen Rahmen in den Räumlichkeiten des Polizeireviers Breisach statt. Nach Aushändigung der Bestellungsurkunde durch Polizeipräsident Semling gehörten Capitaine Nadia Boughani, als Vertreterin der Gendarmerie Nationale und 1. Beigeordneter Carsten Müller, als Vertreter der Stadt Breisach zu den ersten Gratulanten.

Der 38-jährige Christian Schmidt wurde im Jahr 2003 in den Polizeidienst eingestellt. Nachdem er sein Studium an der Hochschule für Polizei beendete, bekleidete er verschiedene Funktionen bei den Polizeirevieren Rheinfelden und Müllheim. Im Weiteren folgten Verwendungen im Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Freiburg, an der Hochschule für Polizei und dem Innenministerium. Zum 01.10.2019 wurde Christian Schmidt dann zum Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster zugelassen, welches er mit Ablauf des Septembers 2021 erfolgreich abschloss. Zurück in der polizeilichen Praxis wurde der frisch gebackene Polizeirate zunächst mit dem Aufbau des Kompetenzteams Cybercrime betraut, bevor er zum 01.02.2022 die Leitung des Polizeireviers Breisach übernahm.

Das Polizeirevier Breisach ist mit seinen derzeit rund 70 Mitarbeitern für den westlichen Bereich des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald von Bischoffingen bis Grezhausen und von Holzhausen bis Breisach zuständig. Somit ist das Revier mit seinen beiden Polizeiposten March und Bötzingen verantwortlich für ca. 58.000 Einwohner in der Stadt Breisach und acht Gemeinden im Umland auf insgesamt 190 Quadratkilometer Fläche.

Eine Besonderheit stellt die direkte Grenze der Stadt Breisach zu Frankreich dar. Auch zur deutsch-französischen Freundschaft wird der frankophile Christian Schmidt, der sehr gut französisch spricht, beitragen können.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bei der Amtseinführung wird den Medienschaffenden die Möglichkeit eröffnet, persönlich mit Polizeirat Christian Schmidt in Kontakt zu treten. Termine können unter der Telefonnummer 07667 9117-0 vereinbart werden.

js

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell