Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus - Polizeirevier Waldkirch unterstützt

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 05.02.2022, gegen 16:30 Uhr, unterstützte das Polizeirevier Waldkirch die Feuerwehr in der Kandelstraße in Waldkirch. An der Einsatzörtlichkeit konnte von den Einsatzkräften festgestellt werden, dass angebranntes Essen auf dem noch eingeschalteten Herd vergessen worden war, weswegen der Rauchmelder ausgelöst wurde. Für den Wohnungseigentümer entstand weder ein Brand-, noch ein Sachschaden. Die eingesetzten Kräfte konnten unverrichteter Dinge wieder abrücken.

