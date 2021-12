Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinhausen und Herbolzheim: Unbekannte Täter versuchten Zigarettenautomaten zu entwenden

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

In den frühen Morgenstunden des 24.12.2021, gegen 02.45 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Männer einen Zigarettenautomaten in den Elzwiesen in Rheinhausen zu entwenden. Als sie von einem aufmerksamen Anwohner angesprochen wurden, flüchteten sie mit einem dunklen Pkw.

In der darauf folgenden Nacht auf Samstag kam es zu einem ähnlichen Fall in der Kanaustraße in Herbolzheim. Auch hier wurden Pflastersteine entfernt und das Erdreich ausgehoben, vermutlich um an den Betonsockel des Automaten zu gelangen um diesen im Gesamten zu entwenden.

In beiden Fällen gelang es den Tätern nicht, die Automaten mitzunehmen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Personen oder den Pkw geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/582-0 in Verbindung zu setzen.

