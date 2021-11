Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Feuer in leerstehendem Klinikgebäude

Freiburg (ots)

Ein Feuerschein in einem leerstehenden Klinikgebäude in Bad Säckingen ist am Samstagabend, 06.11.2021, entdeckt worden. Gegen 17:30 Uhr wurde deshalb die Feuerwehr verständigt. Im obersten Stockwerk des Gebäudes war eine Art Lagerfeuer entfacht worden, das von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Sachschaden dürfte keiner entstanden sein. Zwei minderjährige Personen wurden angetroffen. Sie wurde von ihren Eltern bei der Polizei abgeholt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell