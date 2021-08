Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schlägerei auf Bahnhofsplatz - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.08.2021, gegen 13.11 Uhr, kam es zwischen einem 38-Jährigen und einem 47-Jährigen im Hebelpark zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem die Polizei die Beiden trennen konnte und die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, erhielten die beiden Männer einen Platzverweis. Gegen 13.45 Uhr trafen die beiden Männer auf dem Bahnhofsplatz wieder aufeinander und es kam abermals zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei soll der 47-Jährige unter anderem den 38-Jährigen am Boden liegend im Schwitzkasten genommen haben. Dabei hat wohl die 35-jährige Begleiterin des 47-Jährigen gegen den Kopf des 38-Jährigen getreten. Bei der Festnahme der 35-jährigen Begleiterin kam es zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen zum Nachteil der eingesetzten Polizisten. Der 38-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit dem Verdacht mehrerer Frakturen in das Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht nun weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsplatz geben können. Seinerzeit herrschte großer Publikumsverkehr auf dem Bahnhofsplatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell