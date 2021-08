Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Geldbörse aus Handtasche gezogen

Freiburg (ots)

Eine 65-jährige Frau stand am Samstag, 21.08.2021, gegen 20.00 Uhr, an ihrem Pkw in der Hauptstraße vor einem großen Einkaufscenter. Eine männliche Person verwickelte die Dame in ein Gespräch. Währenddessen zog eine zweite männliche Person die Geldbörse der Dame aus deren Handtasche. Beide Männer sollen sich dann anschließend über die Dreiländerbrücke entfernt haben. Eine Personenbeschreibung der Männer war der Dame nicht möglich. In der Geldbörse befanden sich etwa 40 Euro Bargeld, Bankkarten und Ausweisdokumente.

