Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.09.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gundelsheim-Höchstberg: Senior von Traktor überrollt

Ein 76-Jähriger starb am Mittwochmorgen bei Holzarbeiten auf einem Grundstück bei Gundelsheim-Höchstberg. Der Mann hatte auf dem Gelände, kurz hinter dem Ortsausgang von Höchstberg in Richtung Untergriesheim, mit einer weiteren Person Holz gesägt und wollte dieses mit einem Traktor transportieren. Aus ungeklärter Ursache, machte sich der Trecker selbstständig und rollte los. Der Senior wollte den Traktor ersten Ermittlungen nach aufhalten, geriet dabei aber unter die Räder und wurde von dem Fahrzeug überrollt. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell