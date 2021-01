Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg i.Br.: Verkehrsunfallflucht auf der B31a, Fahrtrichtung Umkirch, kurz vor der Ausfahrt Besanconallee

Freiburg (ots)

Am Freitagvormittag, dem 15.01.2021, befuhr ein weißer Pkw Renault zwischen 18.00 und 18.50 Uhr den Zubringer Mitte (B31a) stadtauswärts in Richtung Umkirch. Kurz vor der Ausfahrt auf die Besanconallee, Richtung FR-Landwasser/Offenburg, kollidierte er mit der dortigen rechten Schutzplanke. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Fahrer mit seinem unfallbeschädigten Pkw weiter. Aufgrund an der Unfallstelle vorgefundener Spuren, konnte der mutmaßliche Fahrer ermittelt werden. An der Unfallstelle soll der Unfallverursacher von einem weiteren Verkehrsteilnehmer angesprochen worden sein. Dieser namentlich nicht bekannte, vermeintliche Hilfeleister oder Personen, die den Pkw noch an der Unfallstelle gesehen haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Freiburg, Tel. 0761/882-3100 zu melden.

