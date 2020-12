Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen, Brand in Einliegerwohnung

FreiburgFreiburg (ots)

Am Heiligabend gegen 19.50 h kam es in Emmendingen zu einem Brand in einer Einliegerwohnung. Durch den Brand wurde das Mobiliar in der Wohnung zerstört, es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Ursache des Brandes ist bislang nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

