POL-FR: Rheinfelden (2 Meldungen): Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten // Unfallflucht in der Karl-Fürstenberg-Straße - Zeugensuche

Rheinfelden: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Freitag, 23.10.2020, ereignete sich gegen 20:15 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Alu-Kreuzung (B34). Die beteiligten Fahrzeuge hielten kurz nach der Kreuzung mit Warnblinker am rechten Fahrbahnrand an.

Eine 25-jährige Frau kam kurz darauf mit einem Fiat an die Unfallstelle und fuhr auf Grund der Warnblinker und der herrschenden Dunkelheit langsam an den Unfallfahrzeugen vorbei.

Eine weitere, 26-jährige Frau, fuhr über die B34 aus Richtung Rheinfelden kommend, an die Unfallstelle heran. Hierbei übersah diese, dass die Fahrerin des Fiats ihre Geschwindigkeit deutlich verringert hatte. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall. Beide Frauen wurden leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 11.000,00 Euro geschätzt.

Rheinfelden: Unfallflucht in der Karl-Fürstenberg-Straße - Zeugensuche

Am Freitag, 23.10.2020, ereignete sich im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr, in der Karl-Fürstenberg-Straße auf Höhe der Schillerschule ein Verkehrsunfall, bei welchem ein ordnungsgemäß parkender Fiat 500 beschädigt wurde. Aufgrund des Schadenbildes ist davon auszugehen, dass ein Motorroller oder ein Motorrad die Karl-Fürstenberg-Straße von der Innenstadt herkommend in Richtung der Josefstraße befuhr. Bei der Vorbeifahrt an dem besagten PKW kam es zum Streifvorgang. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden, unter der Telefonnummer 07623/7404-0, in Verbindung zu setzen.

