Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Freiburg (ots)

Am gestrigen Montagabend, 19.10.2020, gegen 21:49 Uhr, soll ein 26-jähriger Mann von einem Unbekannten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Die Körperverletzung soll sich in der Luisenstraße ereignet haben. Dort soll sich der Geschädigte in seinem geparkten PKW befunden und bei geöffneter Scheibe telefoniert haben. Der unbekannte Mann soll dann an das geöffnete Fenster herangetreten sein und zugeschlagen haben. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter soll kurze schwarze Haare gehabt haben und eine schwarze Schildmütze sowie eine dunkle Jacke getragen haben.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621 9797-0) sucht Zeugen.

