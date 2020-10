Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkw kommt von der Fahrbahn ab und kippt um

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt;]

Heute Morgen, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der B31 zu einem Verkehrsunfall.

Ein Sattelzug befuhr die B31 von Freiburg in Richtung Donaueschingen und kam bei der Ausfahrt B500 in Richtung Feldberg in den Grünstreifen. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen mit Drahtrollen geladenen Lkw. Daraufhin kippte dieser um und blockierte Teile der Fahrspur. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Aktuell wird durch die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen mit der Bergung begonnen. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet Zeugen, welche den Unfall gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

