Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Insasse wurde mit Haftbefehl gesucht

Freiburg (ots)

Ein Insasse eines mangelhaften BMWs ist Montag, 28.09.2020, in Bad Säckingen festgenommen worden. Gegen 09:40 Uhr war der BMW im Stadtgebiet einer Autofahrerin aufgefallen, da der Wagen einen deutlich sichtbaren Achsschaden hatte. Bis zum Eintreffen einer Polizeistreife war der Wagen geparkt und zwei Personen waren ausgestiegen. Die Mitteilerin wies die Polizei auf einen Mann hin, der im Wagen saß. Dieser wurde kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 51-jährige per Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wurde. Er wurde festgenommen und kam in ein Gefängnis. Bei seiner Durchsuchung wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Am BMW wurden erhebliche Mängel an der hinteren Achse festgestellt.

