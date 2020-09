Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hund rennt auf Fahrbahn und verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

Am 05.09.20, gg. 13.00 Uhr lief ein 30-jähriger Mann im Bereich Windgfällweiher, mit seinem nicht angeleinten Hund auf dem Gehweg neben der Kreisstraße. Als sich ein 27-jähriger Motorradfahrer entgegengesetzt näherte, rannte der Hund unvermittelt über die Straße und wurde vom Vorderrad des Motorrades erfasst. Der Krad-Fahrer kam hierdurch zu Fall und blieb glücklicher Weise unverletzt. Der Hund wurde ebenfalls verletzt. Er musste in eine Tierklinik verbracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

