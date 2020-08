Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Betrunkener will nicht nach Hause - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein betrunkener Mann wollte am frühen Mittwochmorgen, 12.08.2020, in Bad Säckingen trotz mehrmaliger Aufforderungen durch die Polizei nicht nach Hause gehen. Er musste deshalb in Gewahrsam genommen werden. Mehrere Bürger hatten sich gegen 05:00 Uhr über den Mann bei der Polizei beschwert. Dieser hatte wahllos an mehreren Häusern in der Bergseestraße geklingelt und auf einer Straßenbaustelle Schilder und Absperrungen umgeworfen. Eine Streife traf auf einen 27 Jahre alten Mann, der sich völlig uneinsichtig zeigte. Er wurde aufgefordert, nach Hause zu gehen. Da er weiter herumschrie und auch zum Ausdruck brachte, nicht nach Hause zu wollen, wurde er nach weiteren Beschwerden in Gewahrsam genommen. Eine Alkoholüberprüfung ergab über zwei Promille. Bis zum Nachmittag dürfte er seinen Rausch in einer Polizeizelle ausgeschlafen haben.

