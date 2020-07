Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen (2 Meldungen): Zwei Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugensuche // Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Rheinfelden: Zwei Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugensuche

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall von Montag, 13.07.20, 14 Uhr, auf der Karlstraße in Rheinfelden. Hier fuhr ein 54-jähriger Kleinbus-Fahrer in Richtung der Friedrichstraße. Ihm kamen zwei Radfahrer mit ihren Pedelecs entgegen. Aus bislang nicht bekanntem Grund stürzte der erste Radfahrer und in der Folge auch die hinterherfahrende Frau. Beide wurden leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst musste nicht erfolgen. Aufgrund abweichender Schilderungen zum Unfallhergang, insbesondere der Frage, ob es zu einer Berührung des Kleinbusses und des Radfahrers kam, sucht das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, Zeugen.

Grenzach-Wyhlen: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag, 13.07.20, gegen 19.50 Uhr, auf der B34 zwei Menschen leicht verletzt worden. Eine 32-jährige Audi-Fahrerin fuhr auf der B34 von Wyhlen in Richtung Rheinfelden und musste am Bahnübergang anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 19-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Audi auf. Hierbei wurde sowohl die Frau wie auch der Mann leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 13.000 Euro.

