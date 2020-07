Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verletzte Person nach Sturz

Freiburg (ots)

Breisach - Am Samstagvormittag, 04.07.2020 wurde gegen 11:00 Uhr ein Unfall in einem Hallenneubau in Breisach gemeldet. Hierbei stellte sich heraus, dass ein Arbeiter von einer Leiter in ca. 2,5 m Höhe auf den Boden stürzte. Unterhalb der Leiter befanden sich sog. Armierungseisen, welche senkrecht in Richtung Decke zeigten. Der Arbeiter flog auf eines der Armierungseisen, welches in seinen Rücken eindrang. Durch den herbeieilenden Notarzt konnte eine Lebensgefahr glücklicherweise verneint werden. Der Verletzte wurde mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

