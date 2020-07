Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Entgegenkommendes Motorrad übersehen - Motorradfahrer in Lebensgefahr

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer schwebt nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 30.06.2020, bei Bonndorf in Lebensgefahr. Gegen 17:30 Uhr war ein 18-jähriger mit seinem Audi von der K 6592 nach links in die Straße Im Bierbrunnen abgebogen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 59-jährige Motorradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik nach Villingen-Schwenningen geflogen. Der Pkw-Fahrer blieb unversehrt. Er gab an, durch die tiefstehende Sonne den Motorradfahrer nicht erkannt zu haben. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 7000 Euro.

