Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Betrunken, ohne Führerschein, nicht versichert

Freiburg (ots)

Betrunken und ohne Führerschein sowie mit einem nicht versicherten und zugelassenen Auto war in der Nacht zum Mittwoch, 01.07.2020, ein 26 Jahre alter Mann auf der A 98 bei Lauchringen unterwegs. Gegen 03:30 Uhr war der Mann mit seinem VW in Höhe der Anschlussstelle zur B 314 in einer Kurve von der Straße geraten und im Graben gelandet. Eine Streife wurde auf den verunglückten Wagen aufmerksam und kontrollierte die Insassen. Der mutmaßliche Fahrer hatte knapp 1,2 Promille intus und keinen Führerschein. Er musste mit zur Blutprobe. Das Auto war mit falschen Kennzeichen versehen und weder versichert noch zugelassen. Woher die Kennzeichen stammen, muss noch ermittelt werden. Der Pkw wurde beschlagnahmt.

