Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Ermittlungen in Zusammenhang mit Drogenkriminalität

Freiburg (ots)

Aufgrund von Ermittlungen im Zusammenhang mit der Drogenkriminalität durchsuchte die Polizei am Dienstag, 21.04.20, in Schopfheim eine Wohnung. Hierbei konnten mehrere hundert Gramm Marihuana und Haschisch aufgefunden werden. Ebenso wurde eine Aufzuchtanlage für Marihuana gefunden und 25 Pflanzen beschlagnahmt. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Lörrach wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen eine 52-jährige Frau und einen 43-jährigen Mann dauern an.

