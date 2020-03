Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vermehrt Anrufe von "falschen Polizeibeamten" - Hinweise der Polizei

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 30.03.2020, kam es vor allem im Bereich Schopfheim-Fahrnau zu einer Vielzahl von Anrufen von sogenannten "falschen Polizeibeamten". In den Fällen gaben sich die Täter als Polizisten aus und schilderten eine Geschichte um festgenommene Einbrecher, die sich in der Nachbarschaft der Angerufenen zugetragen haben soll. Üblicherweise wird dann mit den Angerufenen abgesprochen, dass eine Person, die sich als Polizist ausgibt, Wertgegenstände abholt, um diese in Sicherheit zu bringen. Soweit kam es aber in keinem Fall. Alle Angerufene erkannten die Betrugsmasche und verständigten die Polizei.

Bitte beachten Sie folgende Tipps und Hinweise und sprechen Sie bitte mit Bekannten und Angehörigen darüber:

- Die Polizei wird Ihnen niemals anbieten, Ihre Wertsachen zu verwahren. - Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Wenn möglich notieren Sie die angezeigte Telefonnummer. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Beim geringsten Verdacht: Melden Sie sich über Notruf 110. Verwenden Sie hierbei nicht die Rückruffunktion an Ihrem Telefon.

Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de

