Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31 Friedenweiler: PKW kollidiert mit Leitplanke - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Friedenweiler, OT Rötenbach;]

Am Freitag, 27.03.2020 gegen 17:25 Uhr kam auf der B31 auf Höhe Friedenweiler-Rötenbach ein 27-jähriger PKW-Fahrer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der Leitplanke. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, am PKW entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

