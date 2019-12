Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Allmannsweier - Diebstahl aus Wohnhaus

Schwanau, Allmannsweier (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten auf bislang nicht geklärte Art und Weise in ein Wohnhaus in der Waldstraße. Der ungebetene Besuch machte sich am Montag zwischen 10:30 Uhr und 18:15 Uhr im Anwesen zu schaffen und entwendete aus dem Schlaf- und Wohnzimmer gezielt Schmuck in bislang ungeklärter Schadenshöhe. Da keine Einbruchspuren festgestellt wurden ist auch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Schwanau, wie die Einbrecher ins Objekt gelangten.

