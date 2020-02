Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrerin fährt auf Frau zu - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem Vorfall von Donnerstag, 20.02.20, 16.25 Uhr, in der Kaminski-/Badstraße sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es hier zunächst zu einem Streit mit Beleidigungen zwischen zwei Frauen. Nach dem Streit soll sich eine der Frauen in ihr Auto gesetzt haben und auf die zweite Frau zugefahren sein. Diese konnte sich jedoch hinter einen geparkten Anhänger begeben, so dass es nicht zu einem Schaden kam. Die Situation soll von einem jüngeren Mann wahrgenommen worden sein, der in der Kaminskistraße lief. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, sucht Zeugen.

