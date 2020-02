Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Verkehrsunfallflucht auf der L106 - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 10.02.2020, gegen 09:40 Uhr, kam es auf der L106 zu einem Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen. Ein 48-jähriger Autofahrer fuhr auf der L106 von Kenzingen kommend in Richtung Wagenstadt. Er überholte den vor ihm fahrenden bislang unbekannten Transporter und übersah hierbei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Es kam zum Streifvorgang zwischen dem Überholenden und dem entgegenkommenden Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zudem kam es zwischen dem bislang unbekannten Transporter und dem Überholenden ebenfalls zu einem Streifvorgang. Der Transporter entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Emmendingen sucht nun Zeugen des Unfalls, insbesondere den beteiligten Transporter-Fahrer. Hinweise bitte umgehend telefonisch unter Tel. 07641/582-0.

Medienrückfragen bitte an:

Robert Holderied

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell