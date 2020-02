Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen am Kaiserstuhl: Einbruch in Modehaus in der Dielenmarktstraße

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.02.2020, im Zeitraum von 03:00-06:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Modehaus in der Dielenmarkstraße ein.

Sie entwendeten gezielt Kleidungsstücke in großen Größen der Marke Tommy Hilfiger. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf circa 10000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

ad/jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell