Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgänger mit Hund angefahren und verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.01.20, gegen 07.15 Uhr, kam es an der Einmündung Clara-Immerwahr-Straße und Ob der Gass zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger VW-Fahrer befuhr die Clara-Immerwahr-Straße in Richtung Wiesentalstraße und wollte nach links in die Straße "Ob der Gass" einbiegen. Hierbei übersah er einen 47-jährigen Fußgänger mit Hund, welcher die Straße überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Sein Hund zog sich schwerere Verletzungen zu und musste zum Tierarzt gebracht werden. Am VW entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

