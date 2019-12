Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen -- Diebstahl auf dem Weihnachtsmarkt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen -- Emmendingen -- Am Samstagmittag, um 15:05 Uhr, befand sich eine Besucherin des Emmendinger Weihnachtsmarktes in der Landvogtei vor dem Stuckschen Haus. Hier wurde ihr durch bislang unbekannte Personen aus der umgehängten Handtasche die Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befanden sich neben dem Bargeld auch mehrere Ausweisdokumente.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, welche zur relevanten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Vielleicht sind der oder die Tatverdächtige bereits schon im Vorfeld aufgefallen, als sie andere Personen beobachtet haben. Zeugen sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter Telefon 07641/5820 in Verbindung setzen.

Stand: 08.12.2019, 11.30 Uhr

RE/OW FLZ/Hug

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell