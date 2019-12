Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen, Grenzach -- Hochwertiger Pkw zerkratzt -- ZEUGENAUFRUF

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach -- Grenzach-Wyhlen, Grenzach -- Am 07.12.2019, im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Diskounters in der Basler Straße ein hochwertiger schwarzer Pkw BMW X6 beschädigt. Bislang unbekannter Täter zerkratzte das Fahrzeug, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Grenzach, Telefon 07624 98900, zu melden.

Stand: 08.12.2019, 10.00 Uhr

RR/Vo FLZ/Hug

