Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Fußgängerin wird auf Parkplatz von Pkw touchiert - Fahrer flüchtet von der Unfallstelle

Freiburg (ots)

Eine Fußgängerin ist am Montag, 02.12.2019, auf einem Parkplatz in Unterlauchringen von einem Pkw touchiert worden. Dabei erlitt die 50 Jahre alte Frau leichte Verletzungen. Kurz vor 17:00 Uhr wollte die Frau gerade etwas aus ihrem Auto holen, als sie von einem ausparkenden VW berührt wurde. Auch der Pkw der Frau wurde beschädigt. Der bislang unbekannte VW-Fahrer stieg aus und erboste sich über das Parkverhalten der Frau, fuhr dann aber einfach davon. Sein Kennzeichen ist bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

