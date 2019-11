Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Herten: Ermittlungen nach Hundebiss - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.11.19, gegen 16.45 Uhr, wurde ein 61-jähriger Mann in der Rabenfelsstraße durch einen kleinen, braunen, freilaufenden Hund in den Oberschenkel gebissen. Nach bisherigen Erkenntnissen gehörte der Hund zu einer Frau, die einen weiteren größeren und schwarzen Hund an der Leine führte. Nach dem Biss lief die Frau mit ihren Hunden weiter. Der Mann wurde leicht verletzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0 sucht die Hundehalterin und/oder Zeugen zu dem Vorfall.

