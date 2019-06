Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand der "Haltinger Bücherbox"

Freiburg (ots)

LKR LÖ

- Weil am Rhein/Haltingen

Am frühen Samstagmorgen erhielt das Polizeirevier Weil am Rhein um 02:59 Uhr die Mitteilung, dass in Haltingen, Dammstraße/Kanderstraße, eine Telefonzelle in Flammen stehen würde.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, handelte es sich bei der Telefonzelle um die "Haltinger Bücherbox" - eine Tauschbörse für Bücher. Durch den Brand wurde die ehemalige Telefonzelle sowie die darin aufbewahrten Bücher nahezu komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,00 Euro - der ideelle Wert der Bücher kann nicht beziffert werden. Nach Sachlage wurde die Einrichtung durch den oder die Täter vorsätzlich in Brand gesetzt.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Weil am Rhein unter 07621/97970 in Verbindung setzen.

Stand: 13:30 Uhr

FLZ/as/RW

