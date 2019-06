Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gebäudebrand im Untergeschoss in der Rempartstraße

Freiburg (ots)

79098 Freiburg, Rempartstraße

Am Samstag, den 15.06.2019, gg. 10.40 Uhr wurde der Polizei und der Feuerwehr ein Brand in der im Untergeschoß eines Neubaus in der Rempartstraße gemeldet. Es handelte sich um einen Schwelbrand der Gebäudeisolierung, der jedoch durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Es kam jedoch zur kompletten Verrauchung des Gebäudes.

Die Feuerwehr ist aktuell noch im Einsatz.

Zur genauen Ursache bzw. Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

FLZ/GG

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell