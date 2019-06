Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unterschlagung von Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am heutigen Samstagvormittag, zwischen 09:15 Uhr und 10.00 Uhr, kam es in der Tiefgarage des Kaufland Emmendingen zu einer Unterschlagung von Bargeld. Unbekannte Täterschaft entnahm aus einer schwarzen Ledergeldbörse, welche auf einem Stellplatz gegenüber der Leergutannahme auf dem Boden lag, das Scheingeld in dreistelliger Höhe und ließ die Geldbörse im Anschluss zurück.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter 07641/582-0 an das Polizeirevier Emmendingen zu wenden.

bw / FLZ/VV

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell