Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zwei eingeschlagene Heckscheiben an PKW - Zeugenaufruf!!! -

Freiburg (ots)

Lkrs. Lörrach, 79618 Rheinfelden, Stadtgebiet und OT Minseln

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen jeweils unbekannte Personen die Heckscheiben an zwei geparkten PKWs sowohl in der Wiesentalstraße in Minseln als auch in der Karsauer Straße in Rheinfelden ein. Die Polizei Rheinfelden ermittelt jetzt bei den Taten die sich zwischen 22:00 - 07:30 Uhr (Rheinfelden) und 18:00-07:20 Uhr (Minseln) ereignet hatten wegen Sachbeschädigung.

Personen, die Hinweise zum Tathergang bzw. zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623/7404-0 zu melden.

RR/sch FLZ/GG

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell