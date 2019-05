Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg. Motorradfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Freiburg (ots)

Von Hochsal in Richtung Laufenburg fuhr am Sonntag, 26.05.2019, gegen 12.30 Uhr, ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes, als ihm Eingangs einer scharfen Linkskurve ein blaues Motorrad entgegen kam. Dieses soll mittig auf der Fahrbahn gefahren sein, so dass der junge Mann gezwungen war, sein Fahrzeug stark abzubremsen und nach rechts auszuweichen. Dabei stieß er mit der Leitplanke zusammen, wodurch sein Auto beschädigt wurde. Der Kradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Hochsal fort, ohne sich um den entstandenen Sachaschaden in Höhe von 5000 Euro zu kümmern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell