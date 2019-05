Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen. Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten - 15000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Mitsubishi befuhr am Freitag, 24.05.2019, gegen 07.40 Uhr, ein 42 Jahre alter Mann die K 6556 von Aichen kommend in Richtung Schlüchtalstraße. In einer Linkskurve geriet er zu weit nach links und in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mini Cooper eines 48-jährigen Mannes. Der Mini wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell