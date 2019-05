Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Nach Parkrempler abgehauen

Freiburg (ots)

Am Montag, dem 6. Mai gegen 15.15 Uhr, beobachtete ein Zeuge in der Freiburger Straße in Neuenburg einen grauen Pkw der Oberklasse, welcher beim Ausparken einen am Straßenrand geparkten, silbernen Volvo streifte und sich anschließend ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Da der Zeuge den Vorfall leider erst etwas zeitverzögert gemeldet hatte, konnte die Polizei vor Ort niemand mehr antreffen.

Die beteiligten Fahrer oder weitere Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Müllheim unter 07631-17880 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 07631/1788-152

E-Mail: michael.schorr@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell