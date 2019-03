Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bei Kontrollen Rauschgift sichergestellt

Neuss (ots)

Den richtigen Riecher bewiesen Polizeibeamte am Dienstag (05.03.) im Augustinusviertel. An der Stresemannallee wollte eine Streife, gegen 16:50 Uhr, einen verdächtigen jungen Mann im Alter von 18 Jahren überprüfen. Als er die Absicht der Polizisten erkannte, gab er zunächst Fersengeld, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung kontrolliert werden. Schuldbewusst gab der Ertappte den Ordnungshütern gegenüber an, soeben einen Joint konsumiert zu haben.

Gegen 21:00 Uhr überprüften Polizisten unter der Brücke zum Europadamm einen nervös agierenden19-Jährigen. Der Grund für sein auffälliges Verhalten war schnell gefunden: Die Beamten stellten ein Tütchen Marihuana bei ihm sicher.

Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Fachkommissariats.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell