Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: "Enkeltrick" scheiterte - Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Neuss/Rhein-Kreis Neuss (ots)

Es hat sich offenbar herumgesprochen - hinter Geldforderungen am Telefon stecken oft betrügerische Absichten. Mal ist es der sogenannte "Enkeltrick", mal meldet sich am anderen Ende der Leitung ein angeblicher Polizeibeamter. Zumeist ältere Menschen erhalten Anrufe von Unbekannten, die nur ein Ziel haben: Sie um ihr Hab und Gut zu bringen!

Am Montagvormittag (04.03., Rosenmontag) erhielt eine Seniorin aus dem Neusser Norden einen Anruf von einem angeblichen Verwandten. Der Verdächtige gab sich als Enkel aus und gab vor, dringend Bargeld zu benötigen. Er verlangte einen vierstelligen Betrag, der auf ein irisches Konto zu überweisen sei. Nachdem ein naher Verwandter Kenntnis vom Telefonat erhielt, stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte. Die Polizei wurde daraufhin verständigt, zu einem Schaden ist es nicht gekommen. Obwohl die Täter immer öfter auf aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger treffen, verzeichnet die Polizei weiterhin Betrugsversuche dieser Art. Deshalb ist es wichtig, auch zukünftig misstrauisch zu sein, wenn Unbekannte am Telefon um Geld bitten oder Auskunft über Besitzverhältnisse erbeten. Den Trickbetrügern kann nur wirksam begegnet werden, wenn potentielle Opfer ihre "Maschen" kennen und wissen, wie sie sich im Fall eines solchen Anrufes verhalten sollen. Es ist entscheidend, nicht auf die Forderungen einzugehen und unmittelbar im Anschluss an das Gespräch die Polizei zu verständigen.

