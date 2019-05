Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Oberalpfen. Betrunkene stehlen Ortschilder - auf frischer Tat ertappt

Freiburg (ots)

Zusammen mit seinem Bekannten fuhr am Mittwochmorgen gegen 04.30 Uhr ein 20 Jahre alter Mann vom Sportplatz in Albbruck-Unteralpfen zum Langholzweg nach Oberalpfen. Dort hielten sie am Ortschild an, stiegen auf das Autodach und schraubten das Ortsschild von Oberalpfen ab. Anschließend fuhren der 20-jährige und sein jugendlicher Freund weiter zum Albtalweg, wo sie begannen das zweite Ortsschild abzuschrauben. In diesem Moment kam eine Polizeistreife dazu und ertappte die beiden Männer auf frischer Tat. Bei der Überprüfung wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von über 2 Promille. Sein Freund hatte knapp ein Promille. Eine Blutentnahme wurde beim Fahrer veranlasst, der Führerschein einbehalten.

