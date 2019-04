Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Einbruchsversuch in Bistro - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruchsversuch in ein Bistro kam es am Sonntagmorgen in Bonndorf. In der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 09:00 Uhr versuchten Unbekannte, in das Bistros, das in der Rothausstraße liegt, einzudringen. Hierzu setzten sie an der Eingangstüre und an mehreren Fenstern ein Werkzeug an, um zu hebeln. Diese Versuche scheiterten, der oder die Täter kamen nicht ins Gebäude. Das Bistro liegt im Kreuzungsbereich zur B 315/ Martinsstraße und ist aus verschiedenen Richtungen gut einsehbar. Möglicherweise hat jemand etwas Verdächtiges beobachtet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bonndorf, Tel. 07703 9325-0, entgegen.

