POL-SO: Werl - Radfahrer beim Abbiegen übersehen; Radfahrer schwerverletzt

Kreispolizeibehörde Soest (ots) - Am Samstag, den 05.05.2018, gegen 09:55 Uhr, befuhr ein 34-jähriger LKW-Fahrer aus Welver mit seinem LKW in Werl die Unnaer Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Unnaer Str./ Salinenring/ Westuffler Weg musste er verkehrsbedingt an der Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Nachdem die Lichtzeichenanlage für den LKW-Fahrer auf "grün" wechselte, bog dieser nach rechts in den Westuffler Weg ab. Hierbei übersah er den 66-jährigen Werler, der sich mit seinem Fahrrad rechts neben dem LKW befand. Der Radfahrer geriet unter den LKW und wurde noch einige Meter mitgeschleppt und unter dem LKW eingeklemmt. Der Werler wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde durch die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr unter dem LKW befreit und geborgen. Anschließend wurde er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Soester Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. (md)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell