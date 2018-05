POL-SO: Lippstadt - Jugendliche flüchten vor der Polizei

1 weiterer Medieninhalt

Lippstadt (ots) - Am Donnerstag, um 21:30 Uhr, flüchteten drei Jugendliche an der Kreuzung Spielplatzstraße/Lange Straße vor einem Streifenwagen der Polizei. Dabei ließen sie ein Kettcar sowie ein Fahrrad zurück. Die Jugendlichen konnten von den Polizeibeamten nicht aufgegriffen werden. Eine Zeugin machte die Beamten auf mehrere Rucksäcke aufmerksam, die von den Flüchtenden in ein Gebüsch geworfen wurden. Drei Rücksäcke und eine Sporttasche mit Bekleidungsstücken konnten sichergestellt werden. In einem der Rucksäcke befand sich auch ein Bolzenschneider der unter anderem immer wieder gern von Fahrraddieben genutzt wird. Die drei Jugendlichen wurden als etwa 12 bis 16 Jahre alt beschrieben. Alle Drei waren dunkelhaarig und "südländische Typen" Die Kriminalpolizei fragt nun: Wer kann Hinweise auf die Herkunft der sichergestellten Gegenstände geben? Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 02941-91000 zu erreichen. (lü)

