Weilheim: Waldbrand noch rechtzeitig entdeckt - Polizei bittet um Hinweise!

Noch rechtzeitig wurde ein Waldbrand am Sonntag bei Weilheim-Bannholz entdeckt. Gegen 17:40 Uhr war das Feuer im Wald zwischen dem Gewann Kaibenhölze und dem Gewann Gottesholz bemerkt worden. Die Waldbesitzer machten sich sofort auf und begannen zu löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. So konnte die betroffene Fläche auf ca. 25 Quadratmeter begrenzt werden. Vermutlich hatten Unbekannte Asche im trockenen Waldstück entsorgt und so für das Feuer gesorgt. Es konnten dort mehrere Aschehaufen festgestellt werden. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) zu melden.

Albbruck: Einbruchsversuch in Wohnhaus - zusätzliche Sicherung verhindert Eindringen

Unbekannte haben über das Osterwochenende versucht, in ein Wohnhaus in Albbruck einzubrechen. Als die Hausbesitzer am Sonntagabend von einem Urlaubsaufenthalt zurückkehrten, bemerkten sie einen beschädigten Schließzylinder und eine verbogene mechanische Sicherung an der Haustüre. Ins Haus gelangten die Täter aber nicht. Die Haustüre ist von der Kraftwerkstraße, in der das Haus liegt, abgewandt. Die Tatzeit lag zwischen Karfreitag und Ostersonntag.

