Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach, Rimsinger Ei - Erfolgreiche Verkehrskontrolle

Freiburg (ots)

Breisach - Bei einer Verkehrskontrolle, die am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, am Rimsinger Ei durchgeführt wurde, wurde ein 64-jähriger Deutscher, der in Frankreich wohnhaft ist, überprüft. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war; er wurde in die Justizvollzugsanstalt Freiburg eingeliefert.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell