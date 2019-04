Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim - Rollerfahrer flüchtet unerlaubt von der Unfallstelle - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 13. April, befuhr um kurz nach 13.00 Uhr eine 15-jährige Rollerfahrerin die Werderstraße in Müllheim stadtabwärts und wollte kurz vor der Margarethenstraße nach rechts in die nach Westen führende Hauptstraße abbiegen. Aus Richtung Rosenburgschule kam dem Mädchen ein schwarzer Roller entgegen, wollte ebenfalls in die Hauptstraße abbiegen und missachtete die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste das 15-jährige Mädchen stark ab und kam auf der nassen Fahrbahn mit ihrem Roller zu Fall. Dabei verletzte sie sich und es entstand Sachschaden. Der Fahrer des schwarzen Rollers entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Auffällig an dem schwarzen Roller dürften die blauen Blitze an den Seiten gewesen sein. Das Fahrzeug wurde von einem schlanken, jüngeren Mann gefahren. Er war bekleidet mit einer grünen "Bomberjacke" und einer schwarzen Hose. Das Polizeirevier Müllheim sucht nach Zeugen des Vorfalls oder nach Hinweisen zu dem Fahrer und bittet um Kontaktaufnahme, unter Tel. 07631-17880.

